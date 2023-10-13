Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Дніпропетровської області. Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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Деталі справи
49-річний військовослужбовець вимагав з чотирьох своїх підлеглих хабар у розмірі 150 тисяч гривень. У разі несплати він обіцяв чинити певні перешкоди при проходженні служби та подальшому нарахуванні грошових виплат за виконання бойових завдань.
У Дніпрі затримали військовослужбовця на хабарі / Фото: ДБР
Чоловіка затримали в момент отримання грошей. В його службовій автівці слідчі ГУНП у Дніпропетровській області, представники ДБР та Спеціалізованої прокуратури знайшли 600 тисяч гривень, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази.
Гроші, які знайшли в автівці військовослужбовця / Фото: ДБР
Крім цього, під час обшуку за його місцем мешкання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони,
– йдеться у повідомленні.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди військовою особою. Йому загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та правом обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Затримання у Сумах: основне
- Раніше повідомлялося, що СБУ та НАБУ 2 жовтня затримали мера Сум. Посадовець попався на хабарі. Також заарештовано директора департаменту інфраструктури міста.
- Обоє вимагали гроші від місцевих підприємців за "безперешкодне ведення бізнесу у Сумах". Мовиться про суму у більш ніж 2 мільйони гривень. Посадовців піймали під час передачі другого траншу у розмірі 1,4 мільйона гривень.
- Наразі триває досудове розслідування. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.