Їх затримали під час передачі другого траншу – 1,4 мільйона гривень. Досудове розслідування триває.

До теми Насмітив грошима: на хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум Олександра Лисенка

Мера Сум затримали на хабарі

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на хабарі:

  • міського голову Сум Олександра Лисенка;
  • директора Департаменту інфраструктури міста.

За інформацією "Опендатабот", мовиться про Олександра Журбу.

Слідчі встановили, що посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу в Сумах. Правоохоронці задокументували, що вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття.

Мер та директор департаменту інфраструктури вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень, погрожуючи штучними перешкодами у веденні бізнесу, якщо ті не платитимуть.

Дивіться фото, як затримували посадовців / Фото СБУ

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Слідчі готуються повідомити затриманим про підозру

СБУ та НАБУ затримали обох посадовців "на гарячому" – в момент отримання одного із траншів у розмірі 1,4 мільйона гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та конфіскацією майна.

Пізніше посадовцям оберуть запобіжний захід. Викриття зловмисників проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.