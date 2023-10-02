Їх затримали під час передачі другого траншу – 1,4 мільйона гривень. Досудове розслідування триває.
До теми Насмітив грошима: на хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум Олександра Лисенка
Мера Сум затримали на хабарі
Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на хабарі:
- міського голову Сум Олександра Лисенка;
- директора Департаменту інфраструктури міста.
За інформацією "Опендатабот", мовиться про Олександра Журбу.
Слідчі встановили, що посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу в Сумах. Правоохоронці задокументували, що вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття.
Мер та директор департаменту інфраструктури вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень, погрожуючи штучними перешкодами у веденні бізнесу, якщо ті не платитимуть.
Дивіться фото, як затримували посадовців / Фото СБУ
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Слідчі готуються повідомити затриманим про підозру
СБУ та НАБУ затримали обох посадовців "на гарячому" – в момент отримання одного із траншів у розмірі 1,4 мільйона гривень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".
Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та конфіскацією майна.
Пізніше посадовцям оберуть запобіжний захід. Викриття зловмисників проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.