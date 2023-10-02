Их задержали во время передачи второго транша – 1,4 миллиона гривен. Досудебное расследование продолжается.
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Мэр Сум задержан на взятке
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке:
- городского голову Сум Александра Лысенко;
- директора Департамента инфраструктуры города.
По информации "Оппендатабот", речь идет об Александре Журбе.
Следователи установили, что чиновники потребовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах. Правоохранители задокументировали, что они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора.
Мэр и директор департамента инфраструктуры требовали с предпринимателей 2 миллиона 130 тысяч гривен, угрожая искусственными препятствиями в ведении бизнеса, если те не будут платить.
Смотрите фото, как задерживали чиновников / Фото СБУ
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Следователи готовятся сообщить задержанным о подозрении
СБУ и НАБУ задержали обоих чиновников "на горячем" – в момент получения одного из траншей в размере 1,4 миллиона гривен.
Решается вопрос уведомления их о подозрении за "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".
Если вину задержанных докажут в суде, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.
Позже чиновникам изберут меру пресечения. Разоблачение злоумышленников проводили при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.