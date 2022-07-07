По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские оккупанты обратили свое внимание на то, что на улицах Донецка, Луганска и других подконтрольных им городов появилось много мужчин, которых нельзя мобилизовывать. Многочисленным патрулям все чаще показывают справки об инвалидности.

Смотрите также Мобилизовывал экс-заключенный со свастикой на плече: в Макеевке женщина отбила мужчину от войны

И хотя на улицах так называемых ДНР и ЛНР людей с ограниченными возможностями все равно сажают в автобусы и увозят на войну, в ОРДЛО решили усилить борьбу с уклонением от мобилизации.

Террористы хотят монополизировать "бизнес"

На самом же деле, главной проблемой для террористов и оккупантов является вовсе не то, что граждане никак не хотят воевать и пытаются любым способом избежать мобилизации.

Местных боевиков в основном беспокоит то, что различные схемы получения группы инвалидности или брони создают конкуренцию для их бизнеса – продажи жизни и возможности не идти на войну "пушечным мясом".

Фактически с начала объявления тотальной мобилизации в "республиках" появилось много людей, предлагающих каждому желающему либо беспрепятственный выезд в Россию, либо предоставляющих "бронь". Конечно, такие услуги стоят немало денег (от 500 до 2 500 долларов), а предоставляют их в большинстве случаев без каких-либо гарантий.

Все патрули с "военкомами" все время мобилизовывают людей с бронью, больных и инвалидов только с одной целью: чтобы показать, что все "посредники" в этом бизнесе не надежны, но за деньги можно откупиться от участия в войне непосредственно в военкоматах или прямо на улице.

Так же боевикам мешает и новая схема, которую недавно создали врачи. Речь идет о продаже документов, свидетельствующих о наличии у человека группы инвалидности.

Из-за существенного увеличения количества "лиц с физическими недостатками" на оккупированных территориях, боевики решили провести рейды в медицинских учреждениях и установить монополию на "бизнес".

В течение нескольких недель террористические патрули будут отлавливать мобилизованных не только на улицах, но и в больницах и поликлиниках. Представители так называемых ДНР и ЛНР хотят показательно мобилизовывать пациентов медицинских учреждений, а также врачей, которые не согласятся отдавать им часть средств за фейковую справку об инвалидности. При этом лиц, уже имеющих такие справки, в подавляющем большинстве случаев пока на фронт не отправляют.

На Донбассе усилили принудительную мобилизацию

Фактически же рейды по больницам являются реакцией на попытки населения уклониться от службы в российской армии, которые участились из-за очередного усиления мер по мобилизации в Донецкой и Луганской областях.

Увеличение случаев задержаний мужчин и моментального отправления их на передовую связано не только с нехваткой "пушечного мяса", но и с желанием боевиков обогатиться. По состоянию на 6 июля стоимость справки об инвалидности в квазиреспубликах стоит от 1 000 до 2 500 долларов. За выезд из охваченных войной регионов мужчинам приходится платить от 1 500 долларов.

Деньги за пересечение границы между оккупированными частями Донбасса и Россией получают так называемые "пограничники", а вопросами с документами, позволяющими не попадать под мобилизацию, занимаются непосредственно террористы "ДНР" и "ЛНР".