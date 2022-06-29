Российскую кафиры заблокировали украинские порты, тем самым не давая возможность вывозить украинскую продовольствие, в первую очередь зерновые. В то же время россияне разграбляют склады украинских фермеров.

В ООН заявили о "моменте истины" относительно доступа к украинским портам

Такие действия России уже привели к обострению продовольственного кризиса в мире. Ведь Украина является плохим поставщиком кукурузы, подсолнечного масла, пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции. Сейчас в Украине хранится 25 миллионов тонн продукции, которую она не может экспортировать через заблокированные порты.

Поэтому сразу выросли цены на часть этой продукции. А некоторые страны решили ограничить ее экспорт. Среди них и Грузия. Правительство страны запретило экспорт пшеницы и ячменя из Грузии до 1 июля 2023 года. Соответствующий документ уже подписал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.

В документе четко указано, что причиной запрета на экспорт являются проблемы с продовольственной безопасностью, возникшей в результате российского вторжения в Украину.

"Учитывая глобальные проблемы продовольственной безопасности, возникшие в результате российско-украинской войны, экспорт пшеницы и ячменя из Грузии запрещен до 1 июля 2023 года", – говорится в постановлении правительства.

Начнет действовать запрет на экспорт пшеницы и ячменя из Грузии с 4 июля 2022 года.

Как выросли цены на продукцию из-за войны России против Украины

Украина – важный поставщик сельхозпродукции для всего мира. В результате блокирование украинских портов российскими оккупантами и невозможность экспорта привели к продовольственному кризису в мире. Это сразу отразилось и на ценах на продукцию.

С начала 2022 года цены на пшеницу подскочили более чем на 35%. Еще одним сельскохозяйственным активом, цена которого тоже продемонстрировала существенный рост в этом году, стала кукуруза. С начала 2022 года котировки на этот вид зерна выросли на 25%.

В ООН пытаются добиться решения этого вопроса. Для этого в Турции может состояться четырехсторонняя встреча между Украиной, Россией, Турцией и ООН, где обсудят возможность деблокады украинских портов для вывоза зерна.

Смотрите объяснение эксперта о ситуации на мировых рынках по зерну