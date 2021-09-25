Бутусов опубликовал вероятное содержание показаний бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. ВСК заслушала его в пятницу в режимном помещении.
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Безуглая отрицает слова Бутусова
Председатель ВСК заявила, что распространенная Бутусовым информация "не соответствует действительности". По ее словам, поскольку заседание подпадает под гостайну, информацию могли слышать только члены ВСК и Бурба.
Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны,
– сказала Безуглая.
Поэтому депутат вызвала Бутусова на заслушивание. Она отметила, что время и место сообщит.
Что говорил Бутусов
Юрий Бутусов заявил, что Бурба на допросе подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации. Кроме того, экс-разведчик якобы "привел много новых деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси с Офиса Президента".
По словам Бурбы, план спецоперации по захвату российских террористов якобы подписал министр обороны Андрей Таран. Провал произошел после совещания в кабинете президента Зеленского.
Приказ о переносе спецоперации дал глава Офиса Президента Андрей Ермак, а Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, и нужно действовать быстро,
– утверждает Бутусов.
Когда Москва просила у Минска вернуть "вагнеровцев", Бурба якобы обратился к президенту с просьбой провести расследование возможной измены. Однако через 2 дня Бурбу уволили.
Кроме этого, на заседании он якобы подтвердил, что спецоперацию проводили совместно со спецслужбами НАТО.
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: что нужно знать
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков "Вагнера". Некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил отдать "вагнеровцев" России. Хотя Киев просил об их экстрадиции.
- СМИ начали писать, что вагнеровцы в Беларуси были частью операции украинских спецслужб, но якобы кто-то из Офиса Президента "слил" информацию.
- Владимир Зеленский сначала все отрицал, потом признал, что это была операция Украины, но исходила от других стран.
Текст поста Марьяны Безуглой:
"Генерал" Бутусов написал свою версию, что вчера говорил на заседании ВСК В.Бурба. Информация не соответствует действительности. Источник указывается, как "по данным источников Цензор.Нет".
Источники?
Присутствовали члены ВСК и В.Бурба. Это единственные источники информации, о том, что было вчера. Заседание "грифованные". Подпадает под Закон о гостайне. Это уголовная ответственность.
Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны.
Ренат Кузьмин? Трудно представить дружбу ОПЗЖ с Бутусовым, но почему бы и нет.
Если рассматривать как большую картину попыток ослабления Украины как государственного образования, то вполне логично даже такое объединение.
Единственная "сенсация" о "содержании" разговоров вчера вышла на телеграм-канале Страна.UA (основной сайт пророссийского издания заблокирован решением СНБО с 20 августа 2021)
Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК?
Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине? Будем разбираться.
Вызываю Юрий Бутусов на заслушивание. Время и место будет сообщено. Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное.