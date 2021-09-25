О том, что ВСК заслушала показания бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны, сообщила глава комиссии Марьяна Безуглая.
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Детали заслушивания Бурбы
Заслушивание (Бурбы – 24 канал) состоялось в соответствующем режимном помещении и с соответствующими условиями в присутствии членов временной следственной комиссии,
– отметила Безуглая.
Нардеп Роман Костенко добавил, что встреча прошла в здании ГУР.
"Он (Бурба – 24 канал) мне отзвонился, сказал, что он вышел (с заседания ВСК), что все нормально, что он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии... Предварительно, в Главном управлении разведки Минобороны", – заявил депутат.
В то же время журналист Юрий Бутусув считает, что Бурбу вывезли из здания Рады для того, чтобы оказать на него давление.
Напомним, ранее экс-начальник ГУР прибыл на заседание ВСК, но выяснилось что нет кворума, хотя в начале он был. Впоследствии комиссия заслушала Бурбу, а через некоторое время объявила перерыв, не объясняя причин.
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Дело вагнеровцев: коротко
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика "Вагнера". Часть из них воевала на Донбассе на стороне оккупантов.
- Александр Лукашенко решил отдать "вагнеровцев" России. Но Киев просил об их экстрадиции в Украину.
- СМИ начали писать, что вагнеровцы в Беларуси были частью операции украинских спецслужб, но якобы кто-то из Офиса Президента "слил" информацию.
- Владимир Зеленский сперва все отрицал, потом признал, что это была операция Украины, но происходила от других стран.
- В Верховной Раде создали временную следственную комиссию для расследования дела. По первым результатам, спецоперации не было, в то же время было специальное мероприятие.