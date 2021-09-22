Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин. Он отметил, что с коллегой Романом Костенко был инициатором ВСК еще более года назад.

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"Я был человеком, который лично добивался того, чтобы зарегистрировали постановление создания ВСК, чтобы провели все процедурные моменты, а потом ее заблокировали из-за отдельных позиций фракции "Слуга народа", – сказал Рахманин.

Вопрос ВСК не ставили на повестку дня

Рахманин рассказал, что фракция "Слуга народа" не отправила своих представителей для ВСК. Однако этого в действительности не требовали, так как регламент предусматривает пропорциональное представительство.

Это означает, что каждая фракция должна получить предложение присоединиться к комиссии. Даже если она не присоединяется, то это не значит, что комиссия не имеет права на существование,

– пояснил нардеп.

По его словам, он имел вывод регламентного комитета, который позволил создавать комиссию. Однако дальше депутаты банально не ставили вопрос на повестку дня.

"Бывший глава управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба даже не скрывал, публично заявлял, что он непосредственно причастен к операции и готов давать показания. Когда уже произошло несколько заседаний ВСК, то я поинтересовался, вызвали ли Бурбу", – рассказал Рахманин.

Были ли последствия от показаний разработчиков спецоперации

Депутат отметил, что 2 непосредственных разработчиков спецоперации, бывшие работники Главного управления разведки, тоже не получили приглашение на заседание. Тогда он с несколькими политиками привел их и убеждал комиссию заслушать разведчиков.

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Рахманин отметил, что после этого их исключили из этого заседания. Разработчики спецоперации давали показания, но не было никаких последствий.

"История, когда Бурбе не дали даже завершить процедуру свидетельств, вообще выглядит странно. Как по мне, все, что делала эта ВСК, при всем моем уважении к отдельным членам, это свидетельство того, что есть желание завалить дело, а не расследовать его", – сказал депутат.

Интервью Сергея Рахманина: смотрите видео 24 канала

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