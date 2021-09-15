Бурба на заседание ВСК пришел. Только вот заседание не состоялось – не собралось достаточное количество членов комиссии, чтобы был кворум.
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ВСК по вагнеровцах не заседала в запланированный день
Бывший руководитель ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны) Василий Бурба 14 сентября должен был докладывать на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по задержанию членов ЧВК "Вагнера".
- Но доклад не состоялся, хотя Бурба на заседание пришел.
Не было (заседания ВСК – 24 канал). Я общался с ней (главой ВСК Марьяной Безуглой – 24 канал), она сообщила, что кворум отсутствует,
– рассказал Василий Бурба.
Он добавил, что не знает, почему так сложилось, что его пригласили на заседание ВСК, а сами ее члены – нардепы не пришли. Впрочем, доклад Бурбы все еще могут заслушать, по его же словам, в понедельник, 20 сентябрь
Комментировать сюжет CNN о вагнеровцах при этом Бурба отказался – мол, рассказывать все будет только на ВСК.
Коротко о скандале вокруг "спецоперации по задержанию вагнеровцев"
- В августе 2020 в Беларуси задержали членов частной военной компании из России – ЧВК "Вагнера". Тогда же в СМИ появилась информация, что это стало следствием провала спецоперации украинских спецслужб. В Офисе Президента все это назвали дезинформацией.
- После многочисленных скандалов вокруг этой темы Верховная Рада в мае 2021 наконец создала ВСК, однако не сугубо по вагнеровцах, а в целом о "возможных противоправных действиях представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности Украины".
- Новая волна обсуждений темы началась 7 сентября после сюжета CNN о выманивании подозреваемых в военных преступлениях на Востоке Украины боевиков ЧВК "Вагнера" с территории России. А уже 10 сентября ВСК начала обнародовать первые результаты своей деятельности.