Бурба на засідання ТСК прийшов. Тільки-от засідання не відбулося – не назбиралося достатня кількість членів комісії, щоб був кворум.

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ТСК по вагнерівцях не засідала у запланований день

Колишній керівник ГУР МО (Головного управління розвідки Міністерства оборони) Василь Бурба 14 вересня мав доповідати на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по затриманню членів ПВК "Вагнера".

Але доповідь не відбулася, хоча Бурба на засідання прийшов.

Не відбулося (засідання ТСК – 24 канал). Я спілкувався з нею (головою ТСК Мар'яною Безуглою – 24 канал), вона повідомила, що кворум відсутній,

– розповів Василь Бурба.

Він додав, що не знає, чому так склалося, що його запросили на засідання ТСК, а самі її члени – нардепи не прийшли. Утім, доповідь Бурби все ще можуть заслухати, за його ж словами, у понеділок, 20 вересня

Зверніть увагу: Мар'яна Безугла у фейсбуці також написала, що "продовжили засідання ТСК до понеділка, працюємо".

Коментувати сюжет CNN про вагнерівців при цьому Бурба відмовився – мовляв, розповідатиме все тільки на ТСК.

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