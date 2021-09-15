Бурба на засідання ТСК прийшов. Тільки-от засідання не відбулося – не назбиралося достатня кількість членів комісії, щоб був кворум.
До теми У Комітеті з нацбезпеки заявили про розбіжності у ТСК по справі "вагнерівців"
ТСК по вагнерівцях не засідала у запланований день
Колишній керівник ГУР МО (Головного управління розвідки Міністерства оборони) Василь Бурба 14 вересня мав доповідати на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по затриманню членів ПВК "Вагнера".
- Але доповідь не відбулася, хоча Бурба на засідання прийшов.
Не відбулося (засідання ТСК – 24 канал). Я спілкувався з нею (головою ТСК Мар'яною Безуглою – 24 канал), вона повідомила, що кворум відсутній,
– розповів Василь Бурба.
Він додав, що не знає, чому так склалося, що його запросили на засідання ТСК, а самі її члени – нардепи не прийшли. Утім, доповідь Бурби все ще можуть заслухати, за його ж словами, у понеділок, 20 вересня
Коментувати сюжет CNN про вагнерівців при цьому Бурба відмовився – мовляв, розповідатиме все тільки на ТСК.
Коротко про скандал навколо "спецоперації по затриманню вагнерівців "
- У серпні 2020 у Білорусі затримали членів приватної військової компанії з Росії – ПВК "Вагнера". Тоді ж у ЗМІ зявилася інформація, що це стало наслідком провалу спецоперації українських спецслужб. В Офісі Президента все це назвали дезінформацією.
- Після численних скандалів навколо цієї теми Верховна Рада у травні 2021 року нарешті створила ТСК, однак не суто по вагнерівцях, а загалом про "можливі протиправні дії представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України".
- Нова хвиля обговорень теми почалася 7 вересня після сюжету CNN про виманювання підозрюваних у воєнних злочинах на Сході України бойовиків ПВК "Вагнера" з території Росії. А вже 10 вересня ТСК почала оприлюднювати перші результати своєї діяльності.