Два авиаудара случились около 5 утра 14 марта. Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. Из-за разрушения телебашни пока не работает теле- и радиовещание. Мы сделаем все возможное и зависящее от нас для скорейшего возобновления работы Т2 и радио", – написал Коваль.

Где следить за новостями

Из-за разрушения телебашни в Ровенской области не работает теле- и радиовещание. Поэтому Виталий Коваль поделился источниками, где можно следить за новостями в области.

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Добавим, что мэр Ровно Александр Третьяк считает, что оккупанты ставят за цель лишить людей связи в любом виде.

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