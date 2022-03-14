Коммунальная техника города и ГСЧС работают над ликвидацией завалов. Об этом заявил мэр Ровно Александр Третьяк в эфире 24 канала.

К теме В результате авиаудара повреждена телевизионная башня на Ровенщине

"По состоянию на 5:40, поступила информация на оперативную службу о том, что произошли удары по телебашне. Сейчас техника ГСЧС и коммунальная техника города работают над ликвидацией завалов", – заявил городской глава.

Враг хочет лишить связи

По словам Третьяка, оккупанты ставят цель – лишить людей связи в любом виде.

Однако сейчас у нас есть перманентная мобильная связь. Перебоев в пользовании мобильной связью вроде бы нет. Телевизионная – также функционирует,

– добавил мэр Ровно.

Стоит заметить, что по данным главы Ровненской ОВА Виталия Коваля, из-за разрушения телебашни теле- и радиовещание не работает.

Вас может заинтересовать – операторы Bayraktar обезвредили оккупантов: смотрите видео