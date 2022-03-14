Комунальна техніка міста та ДСНС працюють над ліквідацією завалів. Про це заявив мер Рівного Олександр Третяк в ефірі 24 каналу.
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"Станом на 05:40 надійшла інформація на оперативну службу про те, що відбулися удари по телевежі. Наразі техніка ДСНС та комунальна техніка міста працюють над ліквідацією завалів", – зазначив міський голова.
Ворог хоче позбавити зв'язку
За словами Третяка, окупанти ставлять за ціль позбавити людей зв'язку у будь-якому вигляді.
Однак наразі ми маємо перманентний мобільний зв'язок. Перебоїв у користуванні мобільним зв'язком ніби немає. Телевізійний – також функціонує,
– додав мер Рівного.
Варто зауважити, що за даними голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, через руйнування телевежі теле- та радіомовлення не працює.
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