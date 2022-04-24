Объемы поставок российского газа в Европу через Украину могут сократиться уже в ближайшее время. Причина – действия россиян, пытающихся захватить Украину.
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Объемы упадут на треть
Как сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, может быть потеряна треть объема газа, который Россия экспортирует в Европу через Украину.
Это произойдет, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях,
– сообщил он.
Отметим, что Европа работает над введением эмбарго на российские энергоносители.
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