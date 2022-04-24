Обсяги постачання російського газу до Європи через Україну можуть скоротитися вже найближчим часом. Причина – дії росіян, які намагаються захопити Україну.

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Обсяги впадуть на третину

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, може бути втрачена третина обсягу того газу, який Росія експортує у Європу через Україну.

Це станеться, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях,

– повідомив він.

Зазначимо, що Європа працює над тим, щоб запровадити ембарго на російські енергоносії.

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