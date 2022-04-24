Обсяги постачання російського газу до Європи через Україну можуть скоротитися вже найближчим часом. Причина – дії росіян, які намагаються захопити Україну.
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Обсяги впадуть на третину
Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, може бути втрачена третина обсягу того газу, який Росія експортує у Європу через Україну.
Це станеться, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях,
– повідомив він.
Зазначимо, що Європа працює над тим, щоб запровадити ембарго на російські енергоносії.
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