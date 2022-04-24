Європейський союз спробує посилити ізоляцію Росії та завдати нового удару її економіці. Учасником цього плану може стати Індія.

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Співпраця ЄС та Індії

ЄС працює над відновленням торгових перемовин з Індією. Союз хоче не лише стати альтернативою російського ринку, а й налагодити контакти у сфері технологій, захисту даних та цифровізації.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має провести зустріч із прем'єром Індії Нарендрою Моді вже 25 квітня. Також повідомляється, що тіснішу співпрацю з Індією будуть налагоджувати й США.

Окрім того, ЄС та США зважають на те, що саме Індія є найбільшим покупцем російської зброї, яка їй необхідна для стримування Пакистану та Китаю.

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