Согласно информации, более 594 ребенка пострадали из-за войны России против Украины. Из них погибли – 208, а ранены – 386.
Важно Россияне заставили как минимум 8 украинских детей быть их информаторами
Однако цифра может измениться, ведь нет точной информации с мест ведения активных боевых действий, а также с временно оккупированных и освобожденных территорий.
В Генпрокуратуре назвали количество погибших детей по областям:
- Донецкая – 120,
- Киевская – 113,
- Харьковская – 91,
- Черниговская – 66,
- Херсонская – 44,
- Николаевская – 41,
- Луганская – 37,
- Запорожская – 25,
- Сумская – 17,
- Киев – 16,
- Житомирская – 15.
Также известно, что из-за обстрелов российскими военными в Украине повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.
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