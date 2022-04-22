Згідно з інформацією, понад 594 дитини постраждали через війну Росії проти України. З них загинуло – 208, а поранено – 386.
Важливо Росіяни змусили щонайменше 8 українських дітей бути їхніми інформаторами
Проте цифра може змінитися, адже наразі немає точної інформації з місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
У Генпрокуратурі назвали кількість загиблих дітей по областях:
- Донецька – 120,
- Київська – 113,
- Харківська –91,
- Чернігівська – 66,
- Херсонська – 44,
- Миколаївська – 41,
- Луганська – 37,
- Запорізька – 25,
- Сумська – 17,
- Київ – 16,
- Житомирська – 15.
Також відомо, що через обстріли російськими військовими в Україні пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.
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