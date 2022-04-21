Ювенальні прокурори зафіксували участь 8 дітей у зборі чи передачі військової інформації російським окупантам і транспортуванні зброї. Про це у фейсбуці написала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Вона зауважила, що дії Росії підпадають під порушення вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини.

На Харківщині підліток "зливав" позиції ЗСУ

Ірина Венедіктова розповіла, як російські військові змусили українських дітей стати їхніми інформаторами.

Як повідомила генпрокурорка, на Харківщині 12-річний підліток надсилав росіяни інформацію щодо розташування техніки, блокпостів та військових ЗСУ з наміром отримати грошову винагороду.

Ідентичний випадок, за її словами, був у Луганській області.

Також на Харківщині місцевий 17-річний мешканець на ютуб-каналі підтримував російську агресію в Україні.

Неповнолітній на Чернігівщині проводив розвідку

Ще один випадок мав місце в Чернігівській області. Під час окупації одного із сіл неповнолітній місцевий мешканець отримав від росіян завдання проводити розвідку позицій ЗСУ.

Як повідомила Венедіктова, 16-річний хлопець "наводив" ворогів на помешкання, власники яких мають стосунок до правоохоронних органів чи військових підрозділів України й володіють зброєю.

Повідомляється, що він допомагав окупантам знайти харчі, тютюн та алкоголь. Підліток, якого вже затримали, носив червоні пов'язки, щоб продемонструвати прихильність та підтримку російським окупантам.

На Заході України школярі ставили мітки

В одній із західних областей України, як написала генпрокурорка, троє школярів заради розваги телефонували випадково вибраним абонентам з пропозицією встановлення так званих "міток". Учні були викриті.

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