Згідно з інформацією, понад 584 дитини постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії проти України.
Важливо Відповідальність обов’язково настане, – юрист-міжнародник про злочини окупантів
Відомом, що з них 208 – загинуло, а 376 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зазначили в Офісі Генерального прокурора.
Де найбільше постраждало дітей:
- Донецька область – 119,
- Київська – 113,
- Харківська – 91,
- Чернігівська – 57,
- Херсонська – 44,
- Миколаївська – 41,
- Луганська – 36,
- Запорізька – 25,
- Київ – 16,
- Сумська – 16,
- Житомирська – 15.
Факти загибелі дітей, які повідомила Генпрокуратура
Відомо, що 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими Росії у селі Нова Зоря, що Херсонській області, загинув 16-річний підліток. Сталося це через влучання снаряду в житловий будинок.
Також 20 квітня через обстріли у Миколаєві отримала поранення 11-річна дівчинка.
Під час фіксації. російських злочинів у Бородянці виявили тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.
У березні в Бучанському району російська армія розстріляла цивільний автомобіль. В ньому їхав чоловік з двома доньками – 7 та 11 років, які отримали тяжкі поранення. Молодша дитина померла не приходячи до свідомості, а старшу вдалося врятувати.
Ще одну 7-річну дитину з батьком було виявлено під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних Росією на території Київської області встановлено. Відомо, що вони загинули внаслідок обстрілів.
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