Согласно информации, более 584 детей пострадали из-за полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Важно Ответственность обязательно наступит, – юрист-международник о преступлениях оккупантов

Известно, что из них 208 – погибло, а 376 – получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – отметили в Офисе Генерального прокурора.

Где больше всего пострадало детей:

Донецкая область – 119,

Киевская – 113,

Харьковская – 91,

Черниговская – 57,

Херсонская – 44,

Николаевская – 41,

Луганская – 36,

Запорожская – 25,

Киев – 16,

Сумская – 16,

Житомирская – 15.

Факты гибели детей, которые сообщила Генпрокуратура

Известно, что 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными России в селе Новая Зоря Херсонской области погиб 16-летний подросток. Произошло это из-за попадания снаряда в жилой дом.

Также 20 апреля из-за обстрелов в Николаеве получила ранение 11-летняя девочка.

При фиксации российских преступлений в Бородянке обнаружили тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.

В марте в Бучанском районе русская армия расстреляла гражданский автомобиль. В нем ехал мужчина с двумя дочерьми – 7 и 11 лет, получившие тяжелые ранения. Младший ребенок умер не приходя в сознание, а старшему удалось спасти.

Еще один 7-летний ребенок с отцом был обнаружен во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных Россией на территории Киевской области. Известно, что они погибли в результате обстрелов.

Также интересно – у России последний шанс выйти из войны с меньшими потерями: смотрите видео