В работе приложения "Действую дома" 7 августа произошел сбой системы. Из-за этого на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое" образовались огромные очереди.

Очередь из 100 человек образовалась на КПВВ "Станица Луганская". Аналогичная ситуация произошла и на КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщил представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу в твиттере.

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Что известно об очередях на КПВВ

Очереди образовались из-за большого количества желающих попасть на контролируемую Украиной территорию, а также из-за сбоя в приложении "Действуй дома". Большинство граждан, которые вынуждены были ждать, следовали из временно оккупированной территории.

Ожидало до 100 граждан. Желающих не мало, соответственно были определенные задержки, плюс сбои в приложении. На 16:00 на контролируемую территорию прошли 379 человек с начала работы КПВВ. А в 15:45 пересекло 295. Соответственно, динамика пересечения увеличилась,

– отметил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.

Пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко в комментарии "РБК-Украина" также заявила о сбоях во время пересечения КПВВ "Новотроицкое".

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Пабло Матеу заявил о значительно большем количестве ожидающих.

Сегодня утром в Станице Луганской гражданские лица наткнулись на трудности при пересечении линии разграничения. До 500 человек в очереди из-за технических проблем с приложением "Действуй дома". Некоторые вернулись в Луганск, другим разрешено пересечь лишь днем, но придется самоизолироваться,

– сообщил Матеу.