У роботі додатку "Дій вдома" 7 серпня стався збій системи. Через це на КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке" утворилися величезні черги.

Черга зі 100 людей утворилася на КПВВ "Станиця Луганська". Аналогічна ситуація сталася і на КПВВ "Новотроїцьке". Про це повідомив представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу у твіттері.

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Що відомо про черги на КПВВ

Черги утворилися через велику кількість охочих потрапити на контрольовану Україною територію, а також через збій у додатку "Дій вдома". Більшість громадян, які змушені були чекати, прямували з тимчасово окупованої території.

Очікувало до 100 громадян. Охочих не мало, відповідно були певні затримки, плюс збої у додатку. На 16:00 на контрольовану територію пройшли 379 осіб з початку роботи КПВВ. А о 15:45 перетнуло 295. Відповідно, динаміка перетину збільшилася,

– зазначив пресофіцер Держприкордонслужби у складі ООС Ігор Лизогуб.

Прессекретарка Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко у коментарі "РБК-Україна" також заявила про збої під час перетину КПВВ "Новотроїцьке".

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Пабло Матеу заявив про значно більшу кількість очікуючих.

Сьогодні вранці у Станиці Луганської цивільні особи натрапили на труднощі під час перетину лінії розмежування. До 500 людей в черзі через технічні проблеми з додатком "Дій вдома". Деякі повернулися до Луганська, іншим дозволено перетнути лише вдень, але доведеться самоізолюватись,

– повідомив Матеу.