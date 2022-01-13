В части регионов 13 января ухудшится погода. В частности, украинцам будет докучать сильный ветер.
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Шквальные ветры в Украине
Синоптики прогнозируют днем 13 января в западных областях порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили І уровень опасности – желтый.
Мощные ветры будут дуть в таких областях:
- Львовской,
- Тернопольской,
- Волынской,
- Ровненской,
- Закарпатской,
- Черновицкой,
- Ивано-Франковской,
- Хмельницкой.
Сильные ветры прогнозируют в 8 областях / Карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 13 января
- Украинцы пережили самую холодную ночь в сезоне, местами температура опускалась ниже -20 градусов. В горном селе Верхний Яловец, в Черновицкой области, утром 13 января зафиксировали температуру воздуха в -28 градусов.
- Однако день будет более теплым. В среднем столбики термометров будут достигать -1...+1 градуса на Западе и Севере, немного холоднее будет на Востоке и Юге – от -2 до -10 градусов.
- В части западных и северных областей могут пройти снег и мокрый снег.
Обратите внимание – что делать, если вы потерялись в зимних горах: смотрите видео