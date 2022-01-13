В части регионов 13 января ухудшится погода. В частности, украинцам будет докучать сильный ветер.

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Шквальные ветры в Украине

Синоптики прогнозируют днем 13 января в западных областях порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили І уровень опасности – желтый.

Мощные ветры будут дуть в таких областях:

  • Львовской,
  • Тернопольской,
  • Волынской,
  • Ровненской,
  • Закарпатской,
  • Черновицкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Хмельницкой.


Сильные ветры прогнозируют в 8 областях / Карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Украине на 13 января

  • Украинцы пережили самую холодную ночь в сезоне, местами температура опускалась ниже -20 градусов. В горном селе Верхний Яловец, в Черновицкой области, утром 13 января зафиксировали температуру воздуха в -28 градусов.
  • Однако день будет более теплым. В среднем столбики термометров будут достигать -1...+1 градуса на Западе и Севере, немного холоднее будет на Востоке и Юге – от -2 до -10 градусов.
  • В части западных и северных областей могут пройти снег и мокрый снег.

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