У частині регіонів 13 січня погіршиться погода. Зокрема, українцям надокучатиме сильний вітер.
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Шквальні вітри в Україні
Синоптики прогнозують вдень 13 січня в західних областях пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Потужні вітри дутимуть у таких областях:
- Львівській,
- Тернопільській,
- Волинській,
- Рівненській,
- Закарпатській,
- Чернівецькій,
- Івано-Франківській,
- Хмельницькій.
Сильні вітри прогнозують у 8 областях / Карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 13 січня
- Українці пережили найхолоднішу ніч у сезоні, місцями температура опускалася нижче -20 градусів. У гірському селі Верхній Яловець, що у Чернівецькій області, вранці 13 січня зафіксували температуру повітря у -28 градусів.
- Однак день буде теплішим. У середньому стовпчики термометрів сягатимуть -1...+1 градуса на Заході та Півночі, трохи холодніше буде на Сході та Півдні – від -2 до -10 градусів.
- У частині західних та північних областей можуть пройти сніг та мокрий сніг.
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