У частині регіонів 13 січня погіршиться погода. Зокрема, українцям надокучатиме сильний вітер.

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Шквальні вітри в Україні

Синоптики прогнозують вдень 13 січня в західних областях пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Потужні вітри дутимуть у таких областях:

  • Львівській,
  • Тернопільській,
  • Волинській,
  • Рівненській,
  • Закарпатській,
  • Чернівецькій,
  • Івано-Франківській,
  • Хмельницькій.


Сильні вітри прогнозують у 8 областях / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Україні на 13 січня

  • Українці пережили найхолоднішу ніч у сезоні, місцями температура опускалася нижче -20 градусів. У гірському селі Верхній Яловець, що у Чернівецькій області, вранці 13 січня зафіксували температуру повітря у -28 градусів.
  • Однак день буде теплішим. У середньому стовпчики термометрів сягатимуть -1...+1 градуса на Заході та Півночі, трохи холодніше буде на Сході та Півдні – від -2 до -10 градусів.
  • У частині західних та північних областей можуть пройти сніг та мокрий сніг.

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