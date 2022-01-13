У частині регіонів 13 січня погіршиться погода. Зокрема, українцям надокучатиме сильний вітер.

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Шквальні вітри в Україні

Синоптики прогнозують вдень 13 січня в західних областях пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Потужні вітри дутимуть у таких областях:

Львівській,

Тернопільській,

Волинській,

Рівненській,

Закарпатській,

Чернівецькій,

Івано-Франківській,

Хмельницькій.



Сильні вітри прогнозують у 8 областях / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Україні на 13 січня

Українці пережили найхолоднішу ніч у сезоні, місцями температура опускалася нижче -20 градусів. У гірському селі Верхній Яловець, що у Чернівецькій області, вранці 13 січня зафіксували температуру повітря у -28 градусів.

Однак день буде теплішим. У середньому стовпчики термометрів сягатимуть -1...+1 градуса на Заході та Півночі, трохи холодніше буде на Сході та Півдні – від -2 до -10 градусів.

У частині західних та північних областей можуть пройти сніг та мокрий сніг.

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