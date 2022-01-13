Только в Харькове на этой неделе три человека попали в медучреждение. Медики отметили, если проигнорировать симптомы поражения холодом, следствием может быть даже ампутация.

Обратите внимание Спасти от обморожения: в городах Украины обустраивают пункты обогрева для бездомных

Пункты обогрева будут работать круглосуточно

Врачи посоветовали украинцам не стесняться и заходить на обогрев хоть в кафе, хоть в пункты обогрева. Только во Львове на днях развернули 27 пунктов обогрева. Их обустроили во всех районных администрациях города.

Некоторые жители города приходят по делам в райадминистрации, одновременно и согреваются чаем. Спастись от переохлаждения могут все желающие.

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"Сюда может подойти любой человек в течение дня и ночи. Круглосуточно этот работает пункт", – рассказала начальница отдела Сиховской райадминистрации Лариса Гребенюк.

Соответствующие пункты обогрева временные, будут работать пока на улице будет сильный мороз.

Пункты обогрева будут действовать в следующие 2 дня. Температура снизится до -15. Поэтому всем, кто в этом нуждается, должно быть тепло. Фактически пункты обогрева будут обустроены в каждом районе Львова. Евгений Бойко Руководитель департамента гуманитарной политики

От сильных морозов страдают бездомные

Круглосуточный пункт обогрева во Львове действует и в помещении Центра учета бездомных. Там можно бесплатно поесть и переночевать, а еще получить теплую одежду, которую жертвуют неравнодушные горожане.

"Тем, кто обращается к нам с потребностью в одежде, мы выдаем полный комплект – начиная от нижнего белья и заканчивая курткой, шапкой, перчатками", – объяснила Светлана Неклава, социальная работница.

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Обустроили пункты обогрева и в других городах. В частности, в Чернигове пока действуют 3, сообщили в мэрии города. 2 из них расположены в территориальных центрах социального обслуживания населения, и еще один – в центре социальной адаптации бездомных и беспризорных.

В последний ежедневно приходит согреться 10 – 12 человек. Ведь именно бездомные чаще всего страдают от сильных морозов.