Лише у Харкові цього тижня троє людей потрапили до медзакладу. Медики наголосили, якщо проігнорувати симптоми ураження холодом, наслідком може бути навіть ампутація.

Зверніть увагу Врятувати від обмороження: у містах України облаштовують пункти обігріву для безхатьків

Пункти обігріву працюватимуть цілодобово

Лікарі порадили українцям не соромитися та заходити на обігрів хоч до кав'ярень, хоч до пунктів обігріву. Лише у Львові днями розгорнули 27 пунктів обігріву. Їх облаштували у всіх районних адміністраціях міста.

Деякі мешканці міста приходять у справах до райадміністрацій, водночас й зігріваються чаєм. Врятуватись від переохолодження можуть усі охочі.

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"Сюди може підійти будь-яка людина впродовж дня і ночі. Цілодобово цей працює пункт", – розповіла начальниця відділу Сихівської райадміністрації Лариса Гребенюк.

Відповідні пункти обігріву тимчасові, працюватимуть поки на вулиці буде сильний мороз.

Пункти обігріву діятимуть у наступні 2 дні. Температура знизиться до -15. Тому всім, хто цього потребує, має бути тепло. Фактично пункти обігріву будуть облаштовані в кожному районі Львова. Євген Бойко Керівник департаменту гуманітарної політики

Від сильних морозів страждають безхатьки

Цілодобовий пункт обігріву у Львові діє й у приміщенні Центру обліку бездомних. Там можна безкоштовно поїсти та переночувати, а ще отримати теплий одяг, який жертвують небайдужі містяни.

"Тим, хто звертається до нас за потребою в одязі, ми видаємо повний комплект – починаючи від спідньої білизни і закінчуючи курткою, шапкою, рукавичками", – пояснила Світлана Неклава, соціальна працівниця.

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Облаштували пункти обігріву й в інших містах. Зокрема, у Чернігові поки діють 3, повідомили у мерії міста. 2 з них розташовані в територіальних центрах соціального обслуговування населення, і ще один – у центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних.

В останній щодня приходить зігрітися 10 – 12 осіб. Адже саме безхатьки найчастіше страждають від сильних морозів.