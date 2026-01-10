Из-за системной аварии в сетях Украины много где не действовали графики: проблему уже решили

Днем 10 января в ряде областей Украины ввели экстренные отключения, графики в это время не действовали. Но относительно быстро ситуация начала налаживаться.

Детали собрал 24 Канал.

В каких областях 10 января введены аварийные отключения?

В Житомирской областной военной администрации указали, что нет света из-за системной аварии в сетях Украины. Там призвали выключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование.

Экстренные отключения пока действуют в таких областях: Киевская, Житомирская, Сумская, Харьковская. Важно, что речь также и о Киеве, хотя для столицы обычно есть отдельные графики и она не всегда связана с событиями в области.

В Житомирской и Полтавской областях аварийные отключения длились недолго и уже отменены.

В общем местные облэнерго начали писать о введении аварийных отключений около 12 дня 10 января. Первыми стали Харьковщина, Сумщина и Полтавщина. В дальнейшем эстафету приняли Киевщина и столица, а также Житомирщина.

Следует сказать, что до введения экстренных отключений киевляне жаловались на сильные скачки напряжения. А потом заметили, что свет выключили не по графикам.