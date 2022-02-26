Об этом сообщил городской голова города Игорь Полищук. По его словам, особенно актуальна проблема слабого сигнала системы оповещения в селах.

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Кроме этого, он заявил, что подвальные и полуподвальные помещения церквей могут использоваться как укрытие.

Все адреса укрытий будут добавлены в общий перечень на сайте горсовета. Адреса:

Свято-Троицкий кафедральный собор, нижний храм (ул. Градный Спуск,1);

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (пр-т Соборности, 8А) ;

Крестовозвиженская церковь (крипта) (ул. Данила Галицкого, 2);

Собор Всех Святых Земли Волынской (пр-т Соборности, 36);

Свято-Благовещенский храм (ул. Конякина, 1в);

Свято-Крестовоздвиженский храм (ул. Теремновская, 96а);

Храм Холмской иконы Божией Матери (пр-т воли, 24);

Свято-Николаевский храм (ул. Владимирская, 104Д);

Монастырь Святого Василия Великого (ул. Карпенка-Карого, 5);

Кафедральный костел Святых апостолов Петра и Павла, подземелье костела (ул. Кафедральная, 6);

Церковь "Христа Спасителя" (ул. Воронихина, 14а);

Церковь "Вифания" (ул. Боженко, 2В);

Церковь "Спасение" (с. Подгайцы, ул Дубновская, 1В);

Церковь Святой Троицы (ул. Героев УПА, 80);

"Дом Евангелия"-Кирха (подвальное помещение) ул. Караимская, 16);

Церковь "Возрождение" (подвальное помещение) пр-т Соборности, 26а);

Церковь "Новая Жизнь" (полуподвальное помещение) ул. Конякина, 15а);

Церковь "Фимиам" (подвальное помещение) ул. Станиславского, 15а);

Церковь "Источник благодати" (подвальное помещение) ул. Черновола 44 (офис 110).

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