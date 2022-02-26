Про це повідомив міський голова міста Ігор Поліщук. За його словами, особливо актуальною проблема слабкого сигналу системи оповіщення є в селах.

Важливо Рятувальники пояснили, як діяти, коли лунає сирена

Окрім цього, він заявив, що підвальні та напівпідвальні приміщення церков можуть використовуватися як укриття.

Всі адреси укриттів будуть додані до загального переліку на сайті міськради. Адреси:

Свято-Троїцький кафедральний собор, нижній храм (вул Градний Узвіз,1);

Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці (пр-т Соборності, 8А);

Хрестовозвиженська церква (крипта) (вул Данила Галицького, 2);

Собор Всіх Святих Землі Волинської (пр-т Соборності, 36);

Свято-Благовіщенський храм (вул Конякіна, 1в);

Свято-Хрестовоздвиженський храм (вул Теремнівська, 96а);

Храм Холмської Ікони Божої Матері (пр-т Волі, 24);

Свято-Миколаївський храм (вул Володимирська, 104Д);

Монастир Святого Василія Великого (вул Карпенка-Карого, 5);

Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла, підземелля костелу (вул Кафедральна, 6);

Церква "Христа Спасителя" (вул Вороніхіна, 14а);

Церква "Віфанія" (вул Боженка, 2В);

Церква "Спасіння" (с. Підгайці, вул Дубнівська, 1В);

Церква Святої Трійці (вул Героїв УПА, 80);

"Дім Євангелія"-Кірха (підвальне приміщення) вул Караїмська, 16);

Церква "Відродження" (підвальне приміщення) пр-т Соборності, 26а);

Церква "Нове Життя" (напівпідвальне приміщення) вул Конякіна, 15а);

Церква "Фіміам" (підвальне приміщення) вул Станіславського, 15а);