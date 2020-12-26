Из-за снежного шторма в горах Ирана погибли восемь человек. Еще несколько пропали без вести. Инцидент произошел на горе Колакчал (ее высота – 3 300 метров).

Альпинисты находились в горах к северу от Тегерана. Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода".

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Детали инцидента

По предварительным данным, под снежный обвал попали 29 альпинистов. 14 человек удалось эвакуировать. Восемь погибли на месте, судьба еще семерых остается не известной.

Спасательная операция продолжается. Многодневный сильный снегопад и ветер сделали невозможным дорожное движение в нескольких регионах страны.

Отметим! Представители власти ранее призвали воздержаться от поездок в горы из-за сообщений о снежных лавинах, метелях и снегопаде.

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