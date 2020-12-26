Мощный снежный шторм в горах Ирана: погибли 8 альпинистов
Из-за снежного шторма в горах Ирана погибли восемь человек. Еще несколько пропали без вести. Инцидент произошел на горе Колакчал (ее высота – 3 300 метров).
Альпинисты находились в горах к северу от Тегерана. Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода".
Обратите внимание Запад Сирии страдает от авиаударов Израиля, – СМИ
Детали инцидента
По предварительным данным, под снежный обвал попали 29 альпинистов. 14 человек удалось эвакуировать. Восемь погибли на месте, судьба еще семерых остается не известной.
Спасательная операция продолжается. Многодневный сильный снегопад и ветер сделали невозможным дорожное движение в нескольких регионах страны.
8 альпинистов в результате схода лавины погибли в Иране: смотрите видео
Смертельные случаи среди украинских альпинистов: коротко
- В мае 2019 года российские спасатели сообщили о гибели украинского альпиниста во время восхождения на гору Эльбрус. Для эвакуации альпиниста привлекли 14 спасателей Эльбрусского вертолетно-спасательного поискового отряда и 2 единицы техники.
- В ноябре 2019 года в Татрах на территории Словакии погибли украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Трагедия произошла на спуске с маршрута в результате несчастного случая.
Поделиться новостью