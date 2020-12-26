Через сніговий шторм у горах Ірану загинуло восьмеро людей. Ще декілька зникли безвісти. Інцидент трапився на горі Колакчал (її висота – 3300 метрів).

Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану. Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода".

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Деталі інциденту

За попередніми даними, під сніговий обвал потрапили 29 альпіністів. 14 людей вдалося евакуювати. Вісім загинули на місці, доля ще сімох залишається не відомою.

Рятувальна операція триває. Кількаденний сильний снігопад та вітер унеможливили дорожній рух у кількох регіонах країни.

Зазначимо! Представники влади раніше закликали утриматися від поїздок у гори через повідомлення про снігові лавини, хуртовини та снігопад.

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