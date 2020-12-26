Потужний сніговий шторм у горах Ірану: загинули 8 альпіністів
Через сніговий шторм у горах Ірану загинуло восьмеро людей. Ще декілька зникли безвісти. Інцидент трапився на горі Колакчал (її висота – 3300 метрів).
Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану. Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода".
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Деталі інциденту
За попередніми даними, під сніговий обвал потрапили 29 альпіністів. 14 людей вдалося евакуювати. Вісім загинули на місці, доля ще сімох залишається не відомою.
Рятувальна операція триває. Кількаденний сильний снігопад та вітер унеможливили дорожній рух у кількох регіонах країни.
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Смертельні випадки українських альпіністів: коротко
- У травні 2019 року російські рятувальники повідомили про загибель українського альпініста під час сходження на гору Ельбрус. Для евакуації альпініста залучили 14 рятувальників Ельбруського вертолітно-рятувального пошукового загону та 2 одиниці техніки.
- У листопаді 2019 року у Татрах на території Словаччині загинули українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова. Трагедія сталася на спуску з маршруту в результаті нещасного випадку.
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