Вранці 25 грудня у місті Масьяф, що на заході Сирії, зафіксували авіаудари. Сирійські ЗМІ припустили, що саме Ізраїль відкрив вогонь по позиціях ополченців, яких підтримує Іран.

Водночас у міноборони Сирії заявили, що відбили більшість ударів. Про це повідомляє Times of Israel.

Важливо Ізраїль завдав ракетного удару по сирійським військовим: є загиблі

За твердженням міноборони Сирії, більшість з випущених ракет перехопили системи протиповітряної оборони. Натомість Армія оборони Ізраїлю досі не прокоментувала інформацію про авіаудар.

Зауважимо, що останні ізраїльські авіаудари у Сирії зафіксували місяць тому. Тоді винищувачі IDF завдали ударів на півдні країни по позиціях, які контролюються силами ополченців, яких підтримує Іран.

Що відомо про регіон, який обстріляли 25 грудня

У місті Масьяф спостерігається велика військова присутність сил, зокрема військова академія та науковий дослідницький центр, режиму президента Башара Асада. Більш того, на околицях міста розташовані позиції ополченців, яких підтримує Іран.

Місто Масьяф, по якому завдали авіаудари: карта

Зверніть увагу! Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває понад 50 років. Все через спільні претензії на суверенітет над Західним берегом річки Йордан та сектором Гази.