Утром 25 декабря в городе Масьяф, на западе Сирии, зафиксировали авиаудары. Сирийские СМИ предположили, что именно Израиль открыл огонь по позициям ополченцев, которых поддерживает Иран.

В то же время в Минобороны Сирии заявили, что отбили большинство ударов. Об этом сообщает Times of Israel.

Важно Израиль нанес ракетный удар по сирийским военным: есть погибшие

По утверждению минобороны Сирии, большинство из выпущенных ракет перехватили системы противовоздушной обороны. Между тем Армия обороны Израиля до сих пор не прокомментировала информацию об авиаударе.

Заметим, что последние израильские авиаудары в Сирии зафиксировали месяц назад. Тогда истребители IDF нанесли удары на юге страны по позициям, которые контролируются силами ополченцев, которых поддерживает Иран.

Что известно о регионе, который обстреляли 25 декабря

В городе Масьяф наблюдается большое военное присутствие сил, в частности военная академия и научный исследовательский центр режима президента Башара Асада. Более того, на окраинах города расположены позиции ополченцев, которых поддерживает Иран.

Город Масьяф, по которому нанесли авиаудары: карта

Обратите внимание! Израильско-палестинский конфликт длится больше 50 лет. Все из-за общих претензий на суверенитет над западным берегом реки Иордан и сектором Газа.