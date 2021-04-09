Из-за сумки с колбасой вызвали полицию: в луцком университете боялись бомбы
В Луцке в корпус университета имени Леси Украинки вызвали полицию. Сообщили о подозрительном предмете, который стоит на 1 этаже одного из корпусов. Впоследствии оказалось, что это вещи студентки. В сети пишут, что в пакете была колбаса.
Источник:24 канал
Как сообщила полиция Волыни в комментарии 24 каналу, обращение об этом поступило утром 8 апреля. Правоохранителей вызвали вахтеры вуза.
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Вахтеры решили, что в пакете, который кто-то оставил, может быть опасный предмет. Вероятно, говорилось о взрывчатке. Когда правоохранители приехали, появилась владелица сумки. Поэтому взрывотехники на место не прибывали.
Вход корпуса, куда вызвали полицию / Фото "Конкурента"
Это случилось в 1 корпусе Волынского национального университета на улице Винниченко. Там располагается юридический факультет.
Что было в пакете
Как сообщили вахтеры изданию "Конкурент", студентка оставила сумку и пошла искать преподавателей. Также они рассказали, что в сумке была колбаса и другие личные вещи.
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