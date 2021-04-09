В Луцке в корпус университета имени Леси Украинки вызвали полицию. Сообщили о подозрительном предмете, который стоит на 1 этаже одного из корпусов. Впоследствии оказалось, что это вещи студентки. В сети пишут, что в пакете была колбаса.

Как сообщила полиция Волыни в комментарии 24 каналу, обращение об этом поступило утром 8 апреля. Правоохранителей вызвали вахтеры вуза.

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Вахтеры решили, что в пакете, который кто-то оставил, может быть опасный предмет. Вероятно, говорилось о взрывчатке. Когда правоохранители приехали, появилась владелица сумки. Поэтому взрывотехники на место не прибывали.



Вход корпуса, куда вызвали полицию / Фото "Конкурента"

Это случилось в 1 корпусе Волынского национального университета на улице Винниченко. Там располагается юридический факультет.

Что было в пакете

Как сообщили вахтеры изданию "Конкурент", студентка оставила сумку и пошла искать преподавателей. Также они рассказали, что в сумке была колбаса и другие личные вещи.

Обратите внимание! Полиции Харькова 8 апреля сообщили о минировании сразу в 9 объектах. Среди них были 3 отделения "Новой почты" и 2 строительные гипермаркеты "Эпицентр". Полиция в целом осмотрела 70 квадратных метров и не обнаружила ни взрывчатки.