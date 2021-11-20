Боевики вели себя нагло и даже угрожали сбить беспилотник ОБСЕ.
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Оккупанты препятствовали работе ОБСЕ
Как говорится в отчете наблюдательной миссии, 19 ноября в 09:45 на блок-посте в населенном пункте Старомихайловка, что в Донецкой области, 2 вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.
Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте,
– уточнили в ОБСЕ.
В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия получению доступа в населенный пункт. Через десять минут наблюдатели проинформировали боевиков о намерении совершить полет беспилотника над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.
"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить беспилотник СММ, если он будет запущен", – говорится в сообщении.
После этого команда ОБСЕ не стала запускать летательный аппарат и покинула район.
Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
Добавим, что случаи ограничения работы ОБСЕ на Донбассе со стороны оккупантов не являются единичными. Это происходит из-за того, что члены миссии часто фиксируют скопление российских войск и другие преступления на Донбассе. К примеру:
- 17 ноября международные наблюдатели зафиксировали 30 танков и гаубицу оккупантов возле населенного пункта Покровка Донецкой области. Вся техника расположена за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.
- А ранее наблюдатели ОБСЕ сообщили о десятках единиц военной техники на оккупированной территории Донбасса. Говорилось про танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки, которые оккупанты разместили в Луганской и Донецкой области.