Боевики вели себя нагло и даже угрожали сбить беспилотник ОБСЕ.

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Оккупанты препятствовали работе ОБСЕ

Как говорится в отчете наблюдательной миссии, 19 ноября в 09:45 на блок-посте в населенном пункте Старомихайловка, что в Донецкой области, 2 вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.

Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте,

– уточнили в ОБСЕ.

В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия получению доступа в населенный пункт. Через десять минут наблюдатели проинформировали боевиков о намерении совершить полет беспилотника над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить беспилотник СММ, если он будет запущен", – говорится в сообщении.

После этого команда ОБСЕ не стала запускать летательный аппарат и покинула район.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине? Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.

Добавим, что случаи ограничения работы ОБСЕ на Донбассе со стороны оккупантов не являются единичными. Это происходит из-за того, что члены миссии часто фиксируют скопление российских войск и другие преступления на Донбассе. К примеру: