Бойовики поводилися нахабно та навіть погрожували збити безпілотник ОБСЄ.

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Окупанти перешкоджали роботі ОБСЄ

Як мовиться у звіті спостережної місії, 19 листопада о 09:45 на блок-пості у населеному пункті Старомихайлівка, що у Донецькій області, 2 озброєні члени збройних формувань відмовили патрулю в доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їх командирів.

Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів в даному населеному пункті,

– уточнили в ОБСЄ.

О 10:25 спостерігачам сказали звернутися до старших членів збройних формувань для сприяння отриманню доступу в населений пункт. Через десять хвилин спостерігачі поінформували бойовиків про намір здійснити політ безпілотника над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити безпілотник СММ, якщо він буде запущений", – мовиться у повідомленні.

Після цього команда ОБСЄ не стала запускати літальний апарат і покинула район.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні? Організація з безпеки та співробітництва в Європі займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Додамо, що випадки обмеження роботи ОБСЄ на Донбасі з боку окупантів не є поодинокими. Це стається через те, що члени місії часто фіксують скупчення російських військ та інші злочини на Донбасі. До прикладу: