Як мовиться у звіті ОБСЄ, військову техніку розмістили біля населеного пункту Покровка Донецької області.
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Уся техніка розташована за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння. Так, спостерігачі зафіксували:
- 13 танків типу Т-72,
- 7 танків Т-64,
- 10 танків невстановленого типу,
- одну самохідну гаубицю "Гвоздика" 122 калібру.
Техніку помітив безпілотник дальнього радіусу дії.
Окупанти розмістили техніку у зоні безпеки
В ОБСЄ попередили, що у зоні безпеки помітна військова присутність. Зокрема, на території об'єкта в житловому районі населеного пункту Безіменне, що у Донецькій області, безпілотник ОБСЄ помітив 2 ББМ невстановленого типу.
А раніше спостерігачі ОБСЄ повідомили про десятки одиниць військової техніки на окупованій території Донбасі. Мовилося про танки, "Гради", міномети, гаубиці та гармати, які розмістили окупанти в Луганській і Донецькій області.