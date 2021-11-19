Об'єкт телерадіомовлення охороняють представники Національної гвардії. Вони перебувають у Комишувасі на постійні ротаційній основі.
До теми Через ворожі обстріли на Донбасі загинув український військовий
Спільний центр контролю та координації повідомив, що 18 листопада окупанти 6 разів обстріляли радіотелевізійну передавальну станцію з артилерійського озброєння. Ймовірно, це був 122 калібр, на відстані 1000 і 100 метрів від об'єкта та інфраструктури цивільного населення.
Яка мета російських окупантів
Керівник пресслужби Спільного центру з контролю та координації Олександр Гаркуша зазначив, що обстріли були з тимчасово окупованого Первомайського. За його словами, бойовики хотіли знищити українського мовника.
З 15:00 до 15:45 був здійснений обстріл населеного пункту Комишуваха зі сторони тимчасово окупованого населеного пункту Первомайське. Ціллю противника, ймовірно, було знищення сигналу українського мовника. Упродовж останніх 4 днів окупаційні війська нарощують кількість обстрілів населених пунктів.
Окупанти обстріляли телевежу / Фото НГУ в ООС
Обстріли від російських окупантів: коротко
- Олександр Гаркуша повідомив, що у вересні 2021 року зафіксували 7 обстрілів населених пунктів, а в жовтні – 9.
- За словами Гаркуші, станом на 17 листопада, російські окупанти 10 разів влучили у населені пункти або ділянки поблизу них.
- СЦКК фіксує кожен факт і спрямовує інформацію до ОБСЄ ноту та звертається до місцевої прокуратури, щоб фіксувати докази для розслідувань.