Владельцы должны отдать домашних питомцев

Местные зоомагазины и владельцы хомяков, купленных после 22 декабря 2021 года, должны отдать животных на эвтаназию. Такое заявление сделали власти города.

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Чиновники уже временно закрыли 34 зоомагазина, продающих хомяков. Кроме того, около 150 клиентов, посетивших магазин Little Boss в Козуэй-Бэй после 7 января, ушли на карантин. Владельцы хомяков, получивших положительный тест, тоже должны изолироваться.

В настоящее время у двух покупателей Little Boss обнаружили коронавирус. Еще один человек ждет результата теста.



Магазин, в котором обнаружили больных хомяков / Фото Handout

Власти Гонконга добавили, что всех животных из магазина Little Boss проверят на COVID-19. Чиновники заверили, что к ним проявят "человеческое" отношение.

Кстати, импорт хомяков тоже временно остановили.



Всех хомяков передадут на эвтаназию / Фото SCMP

Разница между "Дельтой" и "Омикроном"

В ВОЗ назвали главные отличия между штаммами "Дельта" и "Омикрон". Второй вид коронавируса распространяется быстрее. Однако опаснее и агрессивнее "Дельта", а заболеваемость "Омикроном" проходит в более легкой форме. В то же время, он может снижать эффективность вакцин от COVID-19.

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