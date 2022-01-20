Стрелки часов таким образом не переместились с прошлого года. Однако угрозы, стоящие перед миром в "Бюллетене ученых-атомщиков" назвали другие.

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В списке угроз – ситуация в Украине

В перечне потенциальных угроз ситуация в Украине, которая, считают эксперты, может стать новой "горячей точкой". Беспокойство усиливают российские войска, не отступающие от украинской границы. Однако стрелки символических часов не подвинули еще ближе к "концу света" – из-за удачных действий правительства США.

Действительно, в 2021 году новая американская администрация кое-что изменила в политике США, сделав мир более безопасным,

– сообщили ученые после анализа.

Вместе с тем, действий Байдена и его администрации недостаточно, чтобы нейтрализовать угрозы. Еще один пункт в списке вызовов – Китай, с которым рано говорить о стабильных отношениях.

Очень актуальна – ядерная угроза человечеству

В течение 2021 года некоторые вызовы касательно ядерной безопасности уменьшились. Однако политические решения могут привести к неожиданным последствиям, так что ситуация может резко измениться. В центре внимания – Иран, который продолжает активно обогащать уран. При этом Тегеран стремится снять все санкции.

Соседи Ирана, особенно Саудовская Аравия, могут почувствовать себя обязанными получить аналогичные возможности, это может быть предвестником для Ближнего Востока со многими странами, имеющими опыт и материалы для создания ядерного оружия.

– объяснили ученые.

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Какие еще опасности существуют для человечества:

Трудная ситуация с изменениями климата. Страны делают недостаточно для сокращения выбросов.

Проблемы – с военно-космической деятельностью. Да, Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Она уничтожила один из своих спутников. Это создало много мусора возле МКС.

Продолжается пандемия коронавируса, большое количество стран до сих пор не принимают необходимые меры для противодействия вирусу.

Что известно о "Часах Судного дня"

"Бюллетень ученых-атомщиков" основал в 1945 году Альберт Эйнштейн и ученые Чикагского университета. В 1947 году они создали "Часы Судного дня" – они предупреждают об опасностях для планеты. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров "Бюллетеня" и привлеченные эксперты, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии.

Смотрите видео с объявлением позиции стрелок "Часов Судного дня":