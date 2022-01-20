Стрілки годинника, таким чином, не перемістились з минулого року. Проте загрози, які стоять перед світом в "Бюлетені вчених-атомників" назвали інші.

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У списку загроз – ситуація в Україні

У переліку потенційних загроз – ситуація в Україні – яка, вважають експерти, може стати новою "гарячою точкою". Занепокоєність підсилюють російські війська, які не відступають від українського кордону. Проте стрілки символічного годинника не посунули ще ближче до "кінця світу" – через вдалі дії уряду США.

Справді, 2021 року нова американська адміністрація дещо змінила у політиці США, зробивши світ безпечнішим,

– повідомили вчені після аналізу.

Разом з тим, дій Байдена та його адміністрації не достатньо, аби нейтралізувати загрози. Ще один пункт у переліку викликів – Китай, з яким рано говорити про стабільні відносини.

Дуже актуальна – ядерна загроза людству

Протягом 2021 року деякі виклики щодо ядерної безпеки зменшились. Проте політичні рішення можуть призвести до несподіваних наслідків, отож ситуація може різко змінитись. У центрі уваги – Іран, який продовжує активно збагачувати уран. При цьому Тегеран прагне зняти з себе всі санкції.

Сусіди Ірану, особливо Саудівська Аравія, можуть відчути себе зобов'язаними отримати аналогічні можливості, це може бути передвісником для Близького Сходу з багатьма країнами, які мають досвід і матеріали для створення ядерної зброї,

– пояснили вчені.

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Які ще небезпеки існують для людства:

Важка ситуація зі змінами клімату. Країни роблять недостатньо щодо скорочення викидів.

Проблеми – з військово-космічною діяльністю. Так, Росія провела випробування протисупутникової ракети. Вона знищила один з власних супутників. Це спродукувало багато сміття біля МКС.

Триває пандемія коронавірусу, велика кількість країн досі не вживають необхідних заходів для протидії недузі.

Що відомо про "Годинник Судного дня" "Бюлетень вчених-атомників" заснував у 1945 році Альберт Ейнштейн та вчені Чиказького університету. У 1947 році вони створили "Бюлетень вчених-атомників" заснував у 1945 році Альберт Ейнштейн та вчені Чиказького університету. У 1947 році вони створили "Годинник Судного дня" – він попереджає про небезпеки для планети. Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів "Бюлетеня" і залучені експерти, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії.

Дивіться відео з оголошення позиції стрілок "Годинника Судного дня":