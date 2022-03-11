Беларусь позволяет России использовать свою территорию для нападения на Украину. Поэтому фактически она также воюет с нашим государством.

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С учетом нынешней международной ситуации, что касается Украины, кабинет министров одобрил замораживание активов для конкретных банков Беларуси,

– заявили в министерстве иностранных дел Японии.

Санкции вступают в силу 10 апреля. Они касаются:

Билагропромбанка,

банка "Дабрабут",

Банка развития Республики Беларусь.

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