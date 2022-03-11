Білорусь дозволяє Росії використовувати свою територію для нападу на Україну. Тому фактично вона також воює з нашою державою.
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З урахуванням нинішньої міжнародної ситуації, що стосується України, кабінет міністрів погодив заморожування активів для конкретних банків Білорусі,
– заявили у міністерстві закордонних справ Японії.
Санкції набирають чинності 10 квітня. Вони стосуються:
- Білагропромбанку,
- банку "Дабрабут",
- Банку розвитку Республіки Білорусь.
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