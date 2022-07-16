Российские захватчики считали, что их склады с боеприпасами в безопасности, если они находятся на расстоянии более 50 километров от линии фронта. Но теперь у наших защитников на вооружении стоит дальнобойная артиллерийская система M142 HIMARS с попадающими в цель боеприпасами на расстоянии 70 километров. За первые несколько дней ее использования на оккупированных территориях произошло немало мощных взрывов на складах. Едва ли не самый большой – в Новой Каховке. Также взрывы раздавались в Кадиевке, Луганске, Шахтерске и других городах.

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Украинские военные не только уничтожили сами склады оккупантов и их вооружение, но и нарушили цепи поставок этого вооружения на передовую. А это привело к значительному уменьшению количества обстрелов со стороны россиян. Эту информацию подтвердил и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Количество обстрелов уменьшилось со стороны российской армии. Перед тем преимущество было просто тотальным. К примеру, на 186 выстрелов россиян мы отвечали 12 – 14. Сейчас эта ситуация меняется как раз с помощью западного оружия. Дело не в том, что мы больше начали стрелять, мы начали попадать в дальние склады, которые находятся в глубоком тылу", – рассказал Сергей Гайдай.

Уничтожение этих складов привело к тому, что россияне больше не могут хранить это вооружение, поэтому везут оставшееся сразу на передовую.

"Прервана четкая и постоянная логистика поставок на передовую боекомплекта для российской армии. Они переходят к работе "с колес" – на автомобилях везут боекомплект на передовую", – отметил Сергей Гайдай.

Стоит добавить, что с помощью HIMARS украинские военные уничтожают не только вражеское вооружение, но и наносят удар по военному руководству. Есть информация, что во время ракетного удара погибли три заместителя командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии. Еще один находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в США уже подтвердили, что до восьми систем M142 HIMARS, которые сейчас находятся на вооружении в украинской армии, поступит еще четыре. Следовательно, их в общей сложности будет 12. Кроме того, наши защитники уже получили РСЗО M270. В отличие от M142 HIMARS, она имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен шестью или одной ракетой.