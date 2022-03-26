30 лет назад Германия могла похвастаться мощной военной силой. Тогда страна Европы имела около 500 тысяч солдат, более 2 тысяч боевых танков, а также почти 1 000 истребителей.

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Германия увеличивает расходы на оборону и безопасность

С распадом СССР и открытием железного занавеса Германия начала сокращать статью расходов на оборону, отменяя призыв на военную службу, уменьшая количество техники и переформировывая свои войска на новый тип миссии – речь идет о быстрых интервенциях за рубежом с развертыванием сил специального назначения.

В новом мировом порядке торговля, дипломатия и экономическая помощь могли стать основой безопасности, тогда как танки, военные самолеты и т.д. стали дорогим анахронизмом. Однако нападение России на Украину кардинально изменило ситуацию. В Германии поняли несколько моментов:

менее половины из парка танков Leopard 2 на 289 единиц находится в рабочем состоянии;

находится в рабочем состоянии; по некоторым оценкам, у немецких военных достаточно боеприпасов, чтобы выдержать около трех дней боев.

Армия, которую я имею честь возглавлять, более или менее голая. Это не очень хорошо. Я взбешен,

– заявил генерал-лейтенант Альфонс Майс вскоре после российского вторжения в Украину.

Два дня спустя после вторжения России на территорию Украины канцлер Германии Олаф Шольц провел экстренные встречи в Берлине со своими ближайшими помощниками. Кульминацией этих событий стал самый драматический поворот в немецкой политике касательно обороны и безопасности с конца Второй мировой войны.

В частности, Германия планирует перевооружить свои вооруженные силы с денежными вливаниями в размере 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов) и потратит как минимум 2% своего ВВП на оборону в ближайшие годы.

Интересно, что именно такую ​​цель раннее определили в НАТО, которую до войны в Украине признавали с нечеткими заверениями или откровенно высмеивали немецкие политики.

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