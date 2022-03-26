30 років тому Німеччина могла похвалитися потужною військовою силою. Тоді країна Європи мала приблизно 500 тисяч солдатів, понад 2 тисячі бойових танків, а також майже 1 000 винищувачів.

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Німеччина збільшує видатки на оборону та безпеку

З розпадом СРСР та відкриттям залізної завіси Німеччина почала скорочувати статтю витрат на оборону, скасовуючи призов на військову службу, зменшуючи кількість техніки та переформовуючи свої війська на новий тип місії – йдеться про швидкі інтервенції за кордоном з розгортанням сил спеціального призначення.

У новому світовому порядку торгівля, дипломатія та економічна допомога могли б стати основою безпеки, тоді як танки, військові літаки тощо стали дорогим анахронізмом. Проте напад Росії на Україну кардинально змінив ситуацію. У Німеччині зрозуміли кілька моментів:

менше половини з парку танків Leopard 2 на 289 одиниць перебуває у робочому стані;

перебуває у робочому стані; за деякими оцінками, у німецьких військових є достатньо боєприпасів, щоб витримати близько трьох днів боїв.

Армія, яку я маю честь очолювати, більш-менш гола. Це не дуже добре. Я розлючений,

– заявив генерал-лейтенант Альфонс Майс невдовзі після російського вторгнення в Україну.

Через два дні після вторгнення Росії на територію України канцлер Німеччини Олаф Шольц провів екстрені зустрічі у Берліні зі своїми найближчими помічниками. Кульмінацією цих подій став найдраматичніший поворот у німецькій політиці щодо оборони та безпеки з кінця Другої світової війни.

Зокрема, Німеччина планує переозброїти свої збройні сили з грошовими вливаннями в розмірі 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів) і витратить принаймні 2% від свого ВВП на оборону в найближчі роки.

Цікаво, що саме таку ціль раніше визначили у НАТО, і яку до війни в Україні визнавали з нечіткими запевненнями або відверто висміювалася німецькими політиками.

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