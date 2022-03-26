Про це повідомив Кулеба. Він зазначив, що на переговорах дізнався – не всі вірили в здатність України протистояти.

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"Сьогодні в розмові нам розказали про декілька епізодів, які були напередодні війни й в перші години війни. Ми знаємо, що деякі країни відверто не вірили в нас. Це не стосується Сполучених Штатів. Сьогодні ж всі захоплено дивляться за нашими перемогами", – сказав Кулеба.

Він додав, що велика перемога України обов'язково буде й ми щодня й щоночі працюватимемо над тим, щоб її наблизити.

Байден про Україну

За словами Кулеби, президент США Джо Байден запевнив, що підтримуватиме Україну до перемоги. Він зазначив, що опір українців змінить хід історії 21 століття.

У Байдена є абсолютно чітке розуміння цього. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року, що це не війна Росії проти України. Це війна тиранії проти вільного світу,

– сказав очільник МЗС.

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