Об этом заявила министерша социальной политики Марина Лазебная в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.
Важно Когда ВПЛ получат выплаты за март и апрель
Таким образом выплаты будут получать те переселенцы, которые:
- проживают в зоне проведения боевых действий и они не могут вернуться домой.
- имеют поврежденные дома.
Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая,
– сообщила министерша.
Оформить помощь можно через приложение "Действие"
Министерство цифровой трансформации возобновило комплексную услугу для внутриперемещенных лиц в "Действии". Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.
Следует отметить, что перечень таких общин утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий при согласовании Министерства обороны Украины. Актуальный перечень можно найти по ссылке .
Пособие на проживание для этих категорий внутри перемещенных лиц предоставляется в следующих размерах:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;
- для других лиц – 2000 гривен.
Украинцы возвращаются домой
Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив рассказал, что за время этой активной фазы войны из Украины выехало более 7,6 миллиона украинцев, а вернулись – 4,8 миллиона . Это очень хороший показатель, который нивелирует риск, о котором все так активно говорили, мол – украинцы уже не вернутся домой.
По словам советника Монастырского, в столице снова пробки, снова трудно припарковать авто в центре города – возвращение людей очень чувствуется. Даже если принять во внимание Харьков – около недели его не обстреливали и харьковчане за это время так же массово возвращались в город.