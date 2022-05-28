Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также добавил, что в Украину, по приблизительным подсчетам, уже вернулось более 60% человек.

Читайте также На большее их не хватит, – Денисенко предположил, когда закончится активная фаза боевых действий

Катализатором такого массового возвращения является отступление кафиров от Киева. Надо понимать, что Киев – самый большой по количеству населения город Украины, здесь проживает около 5 миллионов человек, а вместе с агломерацией то насчитаем и все 6 миллионов,

– говорит Виктор Андрусов.

По словам советника Монастырского, в столице снова пробки, снова трудно припарковать авто в центре города – возвращение людей очень чувствуется. Даже если принять во внимание Харьков – около недели его не обстреливали и харьковчане за это время так же массово возвращались в город.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что среди киевлян была посеяна очень серьезная паника. В Министерстве обороны не подтверждают информацию, что вооруженные силы России готовятся к повторному наступлению на Киев в ближайшие дни.

Есть ли новая угроза наступления на Киев

В то же время она подчеркнула, что украинцы должны понимать, что угроза Киеву и всей территории Украины постоянно, поскольку война продолжается до сих пор.

Информация о "новом наступлении на Киев" начала распространяться накануне. Маляр подчеркнула, что украинцы должны понимать, что угроза Киеву и всей территории Украины постоянно, поскольку война продолжается до сих пор.

Мэр Киева Виталий Кличко активно поднимает разговоры о возобновлении Киева, это очень важный разговор. Он встретился с главой МВФ Кристаллиной Георгиевой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, главой правления компании Siemens Роландом Бушем, главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, основателем Давосского форума Клаусом Швабом.

Также состоялась встреча Виталия Кличко с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Первый вице-президент банка на встрече подчеркнул, что ЕБРР готов не ждать, а уже сегодня инвестировать в проекты по восстановлению Киева и Украины. И открытой к предложениям по проектам, которые нужно реализовать.

Интересно: Лукашенко боится открыто вступать в войну против России – смотрите видео